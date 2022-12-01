Усэйн Болт: грустно наблюдать, как Криштиану Роналду уходит из «Манчестер Юнайтед»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт выразил сожаление об уходе пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».



«Грустно наблюдать, как уходит Криштиану Роналду. Он сыграл очень важную роль для клуба, оставив его в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Именно Криштиану забивал во многих матчах, продолжая приносить важнейшие очки.



Я действительно сожалею об уходе. Однако, слушая его интервью, понимаю, что в клубе происходит множество разных вещей, о которых мы даже не догадываемся.



Как большой поклонник Криштиану Роналду хочу пожелать всего наилучшего в его дальнейшем путешествии.



Как и каждый болельщик Манчестер Юнайтед, я очень долго ждал продажу клуба нынешними владельцами. Фанаты говорили об этом в течение многих лет.



После ухода Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» переживал много подъёмов и спадов. После того как Криштиану дал последнее интервью, я был удивлён, что клуб не продвинулся в технологическом плане, чтобы стать лучше и помочь игрокам двигаться вперёд.



Надеюсь, приход новых владельцев изменит ситуацию в лучшую сторону — это необходимо», — приводит слова Болта Eurosport.