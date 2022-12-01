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«Зенит-Казань» разгромил «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в волейбольной Суперлиге

«Зенит-Казань» разгромил «Югру-Самотлор» из Нижневартовска в волейбольной Суперлиге
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В Казани завершился матч 10-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местный клуб «Зенит-Казань» уверенно победил в трёх партиях «Югру-Самотлор» из Нижневартовска с общим счётом 3:0 (25:14; 25:20; 25:20).

В активе казанской команды 25 очков и второе место в турнирной таблице. Команда из Нижневартовска располагается на 13-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре Парибет Суперлиги «Зенит-Казань» отправится в Нижний Новгород, чтобы встретиться с местным клубом «АСК». «Юрга-Самотлор» примет дома лидера чемпионата «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап.

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:14; 25:20; 25:20).

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