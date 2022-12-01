Гимнастка Крамаренко высказалась о программе Валиевой, посвящённой скандалу на ОИ-2022

Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, которая в текущем сезоне выиграла практически все официальные старты, высказалась о новых программах фигуристки Камилы Валиевой.

Короткая программа Валиевой поставлена под саундтрек к фильму «Интерстеллар», произвольная посвящена произошедшему с Камилой на Олимпийских играх – 2022, когда после победы в командном турнире фигуристка узнала о сданной полтора месяца назад допинг-пробе.

«Замечательная и лиричная, как она сама. У неё очень интересная программа, особенно под музыку из фильма «Интерстеллар». Мне понравилась задумка с азбукой Морзе. Произвольная также шикарна — она рассказывает всю свою боль, что пережила на Олимпийских играх, и катает с невероятными чувствами», — приводят слова Крамаренко «Известия».