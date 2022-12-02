Прагнанандха выложил фотографию с родителями на вручении премии Арджуны

Индийский шахматный вундеркинд 17-летний Рамешбабу Прагнанандха опубликовал в своих соцсетях фотографию с вручения премии Арджуны, которая даётся в Индии за выдающиеся результаты в спорте.

На фото юный гроссмейстер стоит с трофеем в руках в компании своих родителей.

«С моими гордящимися родителями!!» — написал Прагнанандха, добавив эмодзи в виде счастливого лица.

Фото: личный архив Рамешбабу Прагнанандхи

В 2016 году Рамешбабу стал самым молодым международным мастером в истории шахмат в возрасте 10 лет, 10 месяцев и 19 дней. В ноябре 2017 года он выполнил первую гроссмейстерскую норму на чемпионате мира по шахматам среди юниоров (до 20 лет), заняв четвёртое место с восемью очками. 23 июня 2018 года Прагнанандха стал на тот момент вторым среди самых молодых гроссмейстеров в истории шахмат в возрасте 12 лет, 10 месяцев и 13 дней.