«Динамо-Метар» в гостях обыграло «Уралочку-НТМК» в волейбольной Суперлиге

Двумя матчами стартовал 10-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Обе встречи завершились победами гостей в трёх партиях. «Минчанка» на выезде обыграла подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:20). Челябинское «Динамо-Метар» нанесло поражение «Уралочке-НТМК» — 3:0 (25:16, 25:23, 25:21).

«Динамо-Метар» одержало седьмую победу и, набрав 21 очко, делит 2-4-е места с саратовским «Протоном» и калининградским «Локомотивом». «Уралочка» потерпела седьмое поражение и с восемью очками располагается на 12-м месте. «Минчанка» — восьмая, «Заречье-Одинцово» — 13-е.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 10-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Минчанка» (Минск) — 0:3 (24:26, 22:25, 20:25).

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25).