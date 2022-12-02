Конгресс European Gymnastics не стал обсуждать предложение Украины отстранить Россию

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) сохранил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, но отказался рассматривать предложение Украины отстранить федерации гимнастики России и Беларуси.
«Конгресс European Gymnastics поддержал временные меры в отношении российской и белорусской федераций гимнастики, принятые исполкомом 4 марта. Наши страны сохраняют членство в европейской организации, однако спортсмены пока не могут выступать на континентальных стартах.
В начале конгресса поступило предложение обсудить письмо украинской делегации, которая в знак протеста не приехала сюда, но выступила за отстранение нас и белорусов. Но его отклонили по причине того, что на конгрессе могут обсуждаться те предложения, которые поступают от присутствующих федераций. Поддержала ли какая-то другая страна демарш Украины? По-моему, сюда не приехали только Нидерланды, а все остальные находятся здесь», — приводит слова Макарова ТАСС.
Конгресс European Gymnastics проходит 2-3 декабря в Албуфейре (Португалия).
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