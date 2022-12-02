Казанский «Зенит» и московское «Динамо» одержали девятые победы в ЧР по волейболу

Двумя матчами продолжился 10-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Уфимский «Урал» на выезде обыграл оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:20). Московское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение «Факелу» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13).

Также был сыгран перенесённый матч 25-го тура, в котором казанский «Зенит», как и накануне, уверенно обыграл «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18).

Для «Динамо» и «Зенита» сегодняшние победы стали девятыми в сезоне, благодаря чему команды в тройке лидеров. Следом – «Урал» и «Факел». «Югра-Самотлор» и «Факел» замыкают турнирную таблицу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 10-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) – «Урал» (Уфа) — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25).

«Динамо» (Москва) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:13).

25-й тур

«Зенит» (Казань) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18).