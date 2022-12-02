Чеченская Республика выдвинула Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула Сергея Карякина кандидатом на должность президента Федерации шахмат России (ФШР). Согласно процедуре, кандидат должен дать своё согласие до 18:00 мск 5 декабря, сообщает пресс-служба ФШР.

32-летний Карякин в 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону. Сергей является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Первым кандидатом на пост президента ФШР является действующий президент организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов. Его кандидатуру выдвинули федерации шахмат Москвы, Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Новосибирской, Псковской, Тульской, Ярославской областей, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского краёв, республик Алтай, Башкортостан, Дагестан, Крым, Хакасия и Чувашия.

Съезд ФШР, на котором состоятся выборы президента организации и его заместителей, состоится 17 декабря в Москве.