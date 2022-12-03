Гимнаст Нагорный: живу надеждой, что мы сможем отобраться на Олимпийские игры

Олимпийский чемпион 2021 года российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своём желании поехать на Олимпийские игры в Париже.



«Мотивация выступать сейчас? Сейчас она только одна — надежда. Надежда на то, что в ближайшее время решится вопрос с международными стартами. Потому что уже в марте будет последний отбор на Олимпийские игры. Если мы его пропускаем, то мы уже точно без Олимпийских игр. Живу надеждой, что мы поедем на чемпионат Европы и сможем отобраться на Олимпийские игры.



Я держу свою форму: Кубок России, чемпионат России. Спартакиада. Сейчас я готовлюсь к Кубку Михаила Воронина. Это международный турнир, который пройдёт 7 декабря. Я уже начал подготовку к этому турниру, у меня идёт борьба с весом. Думаю, что в понедельник-вторник объявлю о своём участии», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.