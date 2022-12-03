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Никита Нагорный: каждый день думаю об Олимпиаде в Париже. Там могу показать свой максимум

Никита Нагорный: каждый день думаю об Олимпиаде в Париже. Там могу показать свой максимум
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Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о желании успешно выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Часто ли я думаю об Олимпиаде в Париже? Каждый день! У меня есть надежда, что мы попадём хотя бы на отбор. У меня сейчас пик. Я могу сделать работу над ошибками с прошлых Олимпийских игр и показать на следующих свой максимум. Все надеемся и верим в это!» — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Никита Нагорный в 2021 году выиграл Олимпийские игры в составе сборной России. Спортсмен завоевал на Играх в Токио две бронзовые награды (в многоборье и упражнениях на перекладине). Также российский гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным победителем чемпионата Европы.

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