Александра Горячкина вышла в полуфинал шахматного турнира претенденток

В Хиве (Узбекистан) завершились партии 4-го тура четвертьфинала турнира претенденток ФИДЕ в группе В.
В матче россиянок Александре Костенюк нужно было обязательно побеждать Александру Горячкину, чтобы перевести встречу в тай-брейк. Костенюк избрала староиндийское построение на 1.d4. Однако успеха это не принесло, ничья повторением ходов была зафиксирована после 37-го хода. Горячкина выиграла мини-матч со счётом 2,5:1,5 и вышла в полуфинал группы В.
Вторая полуфиналистка определится завтра, 4 декабря, на тай-брейке. Россиянка Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи в четвёртый раз сыграли вничью. Тай-брейк белым цветом начнёт Тань Чжунъи. Будут сыграны четыре партии с контролем 15 минут плюс 10 секунд добавления на ход, начиная с первого. Если счёт останется равным, соперницы продолжат выявлять сильнейшую в партиях с контролем пять минут плюс три секунды на ход и с контролем три минуты плюс две секунды на ход.
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