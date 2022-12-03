«КПРФ» сыграл вничью с «Норильским никелем» в ЧР по мини-футболу

Завершился матч чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на выезде сыграл вничью с «Норильским никелем» со счётом 3:3.
Три из шести мячей были забиты до перерыва. Счёт в игре открыли хозяева паркета, забив в самом начале встречи. Сравняв счёт на 24-й минуте, «КПРФ» в самом конце первой половины матча сразу же пропустил второй гол.
Во втором тайме московской команде удалось выйти вперёд благодаря мячам Чавеса Шимбиньи и второму голу Артёма Ниязова. Уйти от поражения «Норильскому никелю» удалось только в самом конце игры, на 48-й минуте.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) – 3:3 (2:1).
Голы: Занотто, 3, Кутузов, 25, Кудзиев, 48 – Ниязов, 24, Шимбинья, 28, Ниязов, 34.
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