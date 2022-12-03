Два представителя России избраны в состав техкомов European Gymnastics
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Представители России Светлана Лукина и Реваз Гургенидзе избраны в состав технических комитетов Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает пресс-служба организации.
Конгресс European Gymnastics проходит со 2 по 3 декабря в португальском городе Албуфейра.
Лукина вошла в состав технического комитета по спортивной аэробике, Гургенидзе — в состав техкомитета по спортивной акробатике. На места в комитетах также претендовали ещё двое россиян: Марина Николаева (художественная гимнастика) и Ирина Караваева (прыжки на батуте) — однако они не были избраны.
Президентом European Gymnastics был переизбран представитель Азербайджана Фарид Гаибов, который возглавляет организацию с 2018 года.
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