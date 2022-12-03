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«Ростов-Дон» на выезде обыграл «Звезду» в гандбольной Суперлиге

«Ростов-Дон» на выезде обыграл «Звезду» в гандбольной Суперлиге
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Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В одной из встреч «Ростов-Дон» на выезде, в Звенигороде, одолел «Звезду» со счётом 28:25.

Лидером по заброшенным мячам (11) стала гандболистка «Звезды» Наталья Никитина. Среди гостей наибольшее количество голов (10) забила Екатерина Зеленкова. Также одним из героев встречи стала именинница Анна Сень («Ростов-Дон»). На её счету сегодня восемь мячей.

«Ростов-Дон» с 26 очками удерживает второе место в Суперлиге, «Звезда» с 18 очками – пятая.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Астраханочка» — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 31:20 (15:10)

«Луч» (Москва) — «Ставрополье» — 19:23 (12:12)

«Звезда» (Звенигород) — «Ростов-Дон» – 25:28 (12:13)

«Балтийская Заря» — «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 18:33 (9:15)

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