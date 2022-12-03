Калининградский «Локомотив» одержал восьмую победу в ЧР по волейболу, обыграв «Енисей»

Калининградский «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:21). Для «Локомотива» победа стала восьмой в сезоне, с 24 очками в активе калининградская команда занимает второе место в турнирной таблице, «Енисей» — 11-й.

«Ленинградка» одержала седьмую победу в сезоне и вышла на третье место, на одно очко опередив «Протон». «Липецк» выиграл первый матч в сезоне.

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Предварительный этап. 10-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Липецк» (Липецкая обл.) – 2:3 (25:27, 25:15, 16:25, 25:10, 16:18)

«Тулица» (Тульская обл.) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 25:17)

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)