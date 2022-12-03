Калининградский «Локомотив» одержал восьмую победу в ЧР по волейболу, обыграв «Енисей»

Калининградский «Локомотив» на своей площадке нанёс поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:21). Для «Локомотива» победа стала восьмой в сезоне, с 24 очками в активе калининградская команда занимает второе место в турнирной таблице, «Енисей» — 11-й.
«Ленинградка» одержала седьмую победу в сезоне и вышла на третье место, на одно очко опередив «Протон». «Липецк» выиграл первый матч в сезоне.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 10-й тур
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Липецк» (Липецкая обл.) – 2:3 (25:27, 25:15, 16:25, 25:10, 16:18)
«Тулица» (Тульская обл.) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 25:17)
«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:21)
- 3 декабря 2022
-
21:26
-
21:20
-
20:35
-
20:34
-
20:11
-
19:45
-
17:18
-
16:48
-
16:44
-
14:59
-
13:31
-
01:28
-
00:06
- 2 декабря 2022
-
22:11
-
21:19
-
20:59
-
20:35
-
19:53
-
18:26
-
13:02
-
12:57
- 1 декабря 2022
-
23:46
-
23:37
-
23:13
-
21:14
-
20:22
-
00:56
- 30 ноября 2022
-
22:28
-
22:07
-
21:42
-
20:41
-
20:19
-
18:45
-
18:28
-
17:38