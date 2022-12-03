Санкт-петербургский «Зенит» продлил победную серию в волейбольной Суперлиге до 10 матчей

Четырьмя матчами завершился 10-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит» продлил победную серию до 10 матчей, обыграв кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:20). «Кузбасс» потерпел шестое поражение в 10 матчах и занимает 11-е место.
Отметим также, что минский «Строитель» одержал первую победу в сезоне, обыграв красноярский «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:18).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 10-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – АСК (Нижний Новогород) – 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)
«Строитель» (Минск) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:17, 25:23, 25:18)
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (30:28, 33:31, 16:25, 25:23)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)
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