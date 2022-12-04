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Лала Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация» в Сочи

Лала Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация» в Сочи
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На международном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Сочи завершилась квалификация. Лучшую сумму баллов по итогам выступления с пятью предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой) набрала россиянка Лала Крамаренко. Второй результат показала Анастасия Салос из Беларуси, третьей стала россиянка Анастасия Гузенкова.

По правилам международных стартов в финал многоборья выходят по две спортсменки от одной страны, поэтому россиянки, занявшие места с четвёртого по шестое, завершили соревнования.

Финалистками стали Наталья Усова (Узбекистан), Милана Парфилова (Казахстан), Марина Мальпика (Мексика), Сильва Саргсян (Армения) и София Бернат (Венгрия).

Художественная гимнастика. Международный турнир «Небесная грация». Сочи
Квалификация

1. Лала Крамаренко (Россия) – 206,00.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 191,05.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 185,30.
4. Мария Борисова (Россия) – 175,30.
5. Владислава Шаронова (Россия) – 174,20.
6. Мария Победушкина (Россия) – 170,75.

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