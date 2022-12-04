Гэри Уилсон стал победителем Scottish Open — 2022

Англичанин Гэри Уилсон стал победителем турнира Scottish Open — 2022 в Эдинбурге (Шотландия).

В финале Уилсон одержал уверенную победу над своим соотечественником Джо О'Коннором со счётом 9:2.

Это первый рейтинговый титул в карьере английского снукериста.

Напомним, на стадии 1/16 финала Уилсон смог выбить из турнира семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана.

Уилсон дебютировал на чемпионате European U-19 в Латвии в 2003 году. В том же году он начал свою профессиональную карьеру, выступив на Challenge Tour. В 2005-м он стал победителем World Under-21 Snooker Championship в Ирландии.

Предыдущим победителем Scottish Open был бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Однако бельгийский спортсмен уже на стадии квалификации уступил шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.