Шахматистам из России и Беларуси разрешили выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2024 года

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) утвердил правило, согласно которому шахматистам из России и Беларуси разрешили выступать под флагом организации до 1 января 2024 года. По истечении этого срока при отсутствии других запросов игрок будет автоматически возвращён в предыдущую федерацию.

Все шахматисты, которые ранее были переведены под флаг ФИДЕ, продолжат играть под её флагом, если они не направят запрос на возвращение под флаг России, Беларуси или другой федерации.

На сайте организации отмечается, что это постановление вступит в силу 15 декабря. Более того, шахматист может воспользоваться переходом под флаг ФИДЕ лишь один раз в период с выхода документа (15 декабря) до 1 января 2024 года.