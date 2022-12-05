Азиатская федерация плавания рассматривает обращение ВФП по участию россиян
Поделиться
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Азиатская федерация плавания рассматривает обращение ВФП по участию россиян.
«Соревновательная практика для наших спортсменов необходима, поэтому мы выступили с обращением к Азиатской федерации. До принятия решения мы с нашими коллегами по водным видам спорта пришли к единому мнению, что и было выражено в обращении. В данный момент мы ждём ответа, в каком виде и статусе мы можем или не можем выступать», — сообщил Сальников РИА «Новости».
Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Аналогичное решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN).
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
18:54
-
17:51
-
17:30
-
16:40
-
14:56
-
12:02
- 4 декабря 2022
-
23:40
-
22:15
-
19:11
-
16:01
-
14:14
-
02:56
-
00:38
- 3 декабря 2022
-
21:49
-
21:26
-
21:20
-
20:35
-
20:34
-
20:11
-
19:45
-
17:18
-
16:48
-
16:44
-
14:59
-
13:31
-
01:28
-
00:06
- 2 декабря 2022
-
22:11
-
21:19
-
20:59
-
20:35
-
19:53
-
18:26
-
13:02
-
12:57
Партнерский контент