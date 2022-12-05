Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Азиатская федерация плавания рассматривает обращение ВФП по участию россиян.

«Соревновательная практика для наших спортсменов необходима, поэтому мы выступили с обращением к Азиатской федерации. До принятия решения мы с нашими коллегами по водным видам спорта пришли к единому мнению, что и было выражено в обращении. В данный момент мы ждём ответа, в каком виде и статусе мы можем или не можем выступать», — сообщил Сальников РИА «Новости».

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Аналогичное решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN).