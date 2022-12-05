ЦСКА обыграл «Университет Ижевск» в матче женской гандбольной Суперлиги
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Сегодня, 5 декабря, состоялся матч женской гандбольной Суперлиги между ЦСКА и «Университет Ижевск». Со счётом 38:23 победу одержали спортсменки из ЦСКА.
Таким образом, ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу со стопроцентным результатом. Клуб одержал 16 побед в 16 матчах сезона Суперлиги с разницей «плюс 224». «Университет Ижевск» располагается на девятой строчке с пятью победами и 11 поражениями.
Женский гандбольный клуб ЦСКА был основан в 2019 году. В сезоне чемпионата России – 2019/2020 москвички заняли третье место, в сезоне-2020/2021 стали чемпионками, прервав гегемонию клуба «Ростов-Дон», а в сезоне-2021/2022 не смогли защитить титул, выиграв серебряные медали — чемпионом вновь стал «Ростов-Дон».
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