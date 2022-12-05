В МОК ушли от ответа на вопрос о возможности участия россиян в квалификации Олимпиады-2024

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ушёл от ответа на вопрос, допустят ли российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Есть масса факторов. Игры ещё далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать, как быть с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Лозанне (Швейцария) прошёл первый день заседания исполкома МОК. По его итогам Адамс объявил, что санкции и защитные меры из-за ситуации на Украине по отношению к российским и белорусским спортсменам остаются в силе.