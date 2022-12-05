Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В МОК ушли от ответа на вопрос о возможности участия россиян в квалификации Олимпиады-2024

В МОК ушли от ответа на вопрос о возможности участия россиян в квалификации Олимпиады-2024
Комментарии

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ушёл от ответа на вопрос, допустят ли российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«Есть масса факторов. Игры ещё далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать, как быть с квалификацией. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Лозанне (Швейцария) прошёл первый день заседания исполкома МОК. По его итогам Адамс объявил, что санкции и защитные меры из-за ситуации на Украине по отношению к российским и белорусским спортсменам остаются в силе.

«Единственный выход – отстранить их». Глава МОК цинично продлил санкции против России «Единственный выход – отстранить их». Глава МОК цинично продлил санкции против России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022