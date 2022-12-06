«Чеховские медведи» одержали победу над «Университетом Лесгафта» в гандбольной Суперлиге

Клуб «Чеховские медведи» одержал домашнюю победу в рамках предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Команда из Чехова со счётом 38:31 обыграла «Университет Лесгафта-Нева» во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Первый тайм завершился со счётом 17:13, второй – 21:18.

Самым результативным игроком матча стал капитан чеховцев, разыгрывающий Кирилл Котов, забросивший девять мячей в ворота соперников.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – 38:31 (17:13).

В данный момент «Чеховские медведи» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующую встречу команда проведёт в Беларуси с местным «Гомелем» 11 декабря.