«Чеховские медведи» одержали победу над «Университетом Лесгафта» в гандбольной Суперлиге

Клуб «Чеховские медведи» одержал домашнюю победу в рамках предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Команда из Чехова со счётом 38:31 обыграла «Университет Лесгафта-Нева» во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Первый тайм завершился со счётом 17:13, второй – 21:18.
Самым результативным игроком матча стал капитан чеховцев, разыгрывающий Кирилл Котов, забросивший девять мячей в ворота соперников.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – 38:31 (17:13).
В данный момент «Чеховские медведи» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующую встречу команда проведёт в Беларуси с местным «Гомелем» 11 декабря.
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