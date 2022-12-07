В МОК сделали предупреждение Афганистану из-за дискриминации женщин

Международный олимпийский комитет (МОК) 6 декабря предупредил правителей афганских талибов, что предоставление женщинам и девушкам безопасного доступа к спорту является условием представительства страны на Играх 2024 года в Париже.
Исполнительный совет МОК выразил «серьёзную озабоченность» и «решительно осудил» ограничения в отношении афганских женщин после встречи в Лозанне, на которой был представлен полный отчёт об олимпийском и спортивном движении в Афганистане.
«Конкретные условия участия делегации и команды НОК Афганистана в Олимпийских играх 2024 года в Париже будут зависеть от прогресса, достигнутого в отношении фундаментального вопроса безопасного доступа к спорту для женщин и девочек в стране», — заявили в МОК.
В организации также заявили, что команды, представляющие Афганистан, должны включать спортсменок, проживающих в Афганистане, а также за границей, и женщины должны быть представлены в руководящих органах и администрации.
В понедельник Human Rights Watch (организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. — Прим. «Чемпионата») призвала МОК приостановить членство Афганистана до тех пор, пока женщины и девочки не смогут снова заниматься спортом в стране.
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