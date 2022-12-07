Раскрыты доходы Карлсена, Бё, Клебо и других норвежских звёзд в 2021 году

Действующий (16-й) чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал лидером среди спортсменов-соотечественников по количеству заработанных денег в 2021 году.

В конце 2021 года Карлсен победил Яна Непомнящего в матче за мировую корону. По итогам года его заработок составил 17 984 406 норвежских крон ($ 1 786 660,81). Второе место занял легкоатлет Карстен Вархольм, заработавший за 2021 год 17 984 244 кроны ($ 1 786 159,15). На третьей строчке расположился велогонщик Александер Кристофф, чей заработок составил 10 ‍705 ‍280 крон ($ 1 063 012,89).

Магнус Карлсен (шахматы) — 17 984 406 ($ 1 786 660,81). Карстен Вархольм (лёгкая атлетика) — 17 984 244 ($ 1 786 159,15). Александер Кристоф (велоспорт) — 10 705 280 ($ 1 063 012,89). Йоханнес Бё (биатлон) — 9 796 833 ($ 973 207,59). Каспер Рууд (теннис) — 9 058 645 ($ 899 876,74). Пер-Сильян Шелбред (футбол) — 6 136 206 ($ 609 570,70). Марит Бьорген (лыжи) — 5 046 433 ($ 501 312,65). Катрин Лунде (гандбол) — 4 602 514 ($ 457 213,74). Столе Сольбаккен (футбол) — 4 453 596 ($ 442 420,23). Терезе Йохауг (лыжи) — 4 408 450 ($ 437 935,42).