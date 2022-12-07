ОКР принял стратегию развития до 2028 года

В Олимпийском комитете России (ОКР) была принята стратегия развития до 2028 года.
По словам главы организации Станислава Позднякова, базовое развитие предполагает участие в Играх-2024. Резервное развитие — подготовка к Играм-2028. Также в стратегии большой раздел посвящён образовательным программам и антидопингу.
Напомним, 17 декабря истекает срок действия санкций, введённых Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении российских спортсменов.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал оставить в силе действующие санкционные ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси. При этом на саммите лидеров стран G20 в середине ноября Бах заявил о необходимости допуска к участию всех стран, в том числе и конфликтующих.
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