«КПРФ» примет новичка Суперлиги

В пятницу и субботу, 9 и 10 декабря, МФК КПРФ проведёт два матча с новичком PARI-Суперлиги – «Кристаллом» из Санкт-Петербурга. Перед очным противостоянием москвичи расположились на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата, тогда как их соперники занимают девятую строчку.
Напомним, в шестом туре «КПРФ» играл в Норильске, где сумел получить в копилку лишь один балл. В свою очередь, «Кристалл» дважды уступил на выезде «Ухте».
МФК «КПРФ» приглашает зрителей на матчи, где всех болельщиков ждут аквагрим, развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!
Обе встречи пройдут в УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкр-н Климовск, проезд Юности, 1. Начало матчей в пятницу — в 19:30, а в субботу — в 14:30.
Фото: пресс-служба МФК КПРФ
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