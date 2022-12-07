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Глава МОК Томас Бах: санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе

Глава МОК Томас Бах: санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о продлении действующих санкционных ограничений в отношении спортсменов из России и Беларуси.

«После обсуждений с международными федерациями, спортсменами, национальными олимпийскими комитетами было решено, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе», — сказал Томас Бах на пресс-конференции.

В прошлом месяце Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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