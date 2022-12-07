Волейболисты «Зенита», «Динамо», «Кузбасса» одержали победы в 11-м туре ЧР по волейболу

Сегодня, 7 декабря, состоялись матчи 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Локомотив» (Новосибирск) дома переиграл «Факел» (Новый Уренгой). Петербургский «Зенит» в гостевой встрече без проблем одолел «Югру-Самотлор» (Нижневартовск). Столичное «Динамо» на домашней пложадке обыграло «Газпром-Югру» (Сургут). «Зенит-Казань» обыграл «АСК» из Нижнего Новгорода. «Кузбасс» (Кемерово) дома проиграл «Динамо-ЛО». «Урал» (Уфа) одолел «Нову» (Новокуйбышевск).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 11-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 22:25, 19:17)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:18)
«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (27:25, 25:22, 23:25, 25:18)
«Зенит-Казань» (Казань) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)
«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:0 (25:23, 25:13, 26:24)
«Урал» (Уфа) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
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