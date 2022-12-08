Анатолий Карпов: думаю, это было нападение. Нам ещё предстоит со всем этим разобраться

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов впервые прокомментировал ситуацию со своей госпитализацией.

«Что стряслось? Я не готов подробно это обсуждать, но думаю, это было нападение. Удар? Похоже, что так. Скорее всего, сзади. Нам ещё предстоит со всем этим разобраться. Кто-то вызвал «скорую помощь». К сожалению, ситуация отразилась и на состоянии лёгких. Кому сказать спасибо, что живой? Специалистам высочайшего класса из Института Склифосовского. Неделю доктора держали меня в реанимации, откуда я всё время пытался вырваться. Но врачи уговаривали потерпеть. Потом в палате постоянно просил: отпустите домой. В общей сложности пару с лишним недель я там провёл, но и дома пока попросили недельку-две побыть на больничном», — приводит слова Карпова «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что 71-летнего Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Также сообщалось, что гроссмейстера нашли без сознания у здания Государственной Думы в субботу, 29 октября.