FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену мужского ЧМ по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась от выплаты компенсации России за отмену чемпионата мира у мужчин. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.
«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы. Этот пункт учтён в любом договоре, тем более таком важном, как в договоре на проведение чемпионата мира. Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $ 40 млн, которые Россия заплатила, с $ 20 млн должны вернуться.
Но после этого FIVB позицию поменяла, поскольку они понесли дополнительные затраты на проведение этого чемпионата мира и, насколько я понимаю, столкнулись с большими сложностями, чтобы вообще его провести. В России они могли бы заработать, а здесь нужно проводить чемпионат мира, чтобы не потерять имидж. Они поменяли позицию, и теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск на $ 15 млн, но не предъявляем, чемпионат отменён, и на этом закончили», – приводит слова Ярёменко ТАСС.
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