Ирина Роднина – о заявлении Баха: шанс, что мы попадём на Олимпиаду, есть всегда

Депутат Госдумы РФ и бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала последние слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе.

«Шанс, что мы попадём на Олимпиаду, есть всегда. Возможно, это просто очередные заявления Томаса Баха. Он уже столько наговорил за это время, что «мама не горюй». Повторюсь: готовиться надо, надеяться и настраиваться надо, а что будет в конечном результате — жизнь покажет», – сказала Роднина Metaratings.ru.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.