Ирина Роднина – о заявлении Баха: шанс, что мы попадём на Олимпиаду, есть всегда
Поделиться
Депутат Госдумы РФ и бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала последние слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе.
«Шанс, что мы попадём на Олимпиаду, есть всегда. Возможно, это просто очередные заявления Томаса Баха. Он уже столько наговорил за это время, что «мама не горюй». Повторюсь: готовиться надо, надеяться и настраиваться надо, а что будет в конечном результате — жизнь покажет», – сказала Роднина Metaratings.ru.
Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
16:37
-
11:17
-
09:19
- 7 декабря 2022
-
22:52
-
20:50
-
19:31
-
17:36
-
14:37
-
13:54
-
13:15
-
13:04
-
11:37
- 6 декабря 2022
-
22:07
-
13:52
-
00:47
- 5 декабря 2022
-
22:34
-
22:23
-
22:15
-
22:09
-
21:57
-
20:44
-
18:54
-
17:51
-
17:30
-
16:40
-
14:56
-
12:02
- 4 декабря 2022
-
23:40
-
22:15
-
19:11
-
16:01
-
14:14
-
02:56
-
00:38
- 3 декабря 2022
-
21:49
Партнерский контент