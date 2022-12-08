Американский игрок NFL объяснил своё резкое высказывание о Байдене после обмена Грайнер

Американский игрок NFL Мика Парсон рассказал, почему не поддерживает президента США Джо Байдена. Ранее спортсмен сказал, что не собирается голосовать за Байдена даже после того, как тот вернул в страну баскетболистку Бриттни Грайнер. Её обменяли на бизнесмена Виктора Бута.

«Мой пост не был направлен против Бриттни Грайнер. Я очень счастлив, что она вернулась домой, так и должно быть. Просто у меня есть близкий человек, который служил, и безумие, что президент не вернул его домой. Я далёк от сторонников Трампа, но и не фанат Байдена», — написал спортсмен в социальных сетях.

В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.