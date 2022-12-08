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Американский игрок NFL объяснил своё резкое высказывание о Байдене после обмена Грайнер

Американский игрок NFL объяснил своё резкое высказывание о Байдене после обмена Грайнер
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Американский игрок NFL Мика Парсон рассказал, почему не поддерживает президента США Джо Байдена. Ранее спортсмен сказал, что не собирается голосовать за Байдена даже после того, как тот вернул в страну баскетболистку Бриттни Грайнер. Её обменяли на бизнесмена Виктора Бута.

«Мой пост не был направлен против Бриттни Грайнер. Я очень счастлив, что она вернулась домой, так и должно быть. Просто у меня есть близкий человек, который служил, и безумие, что президент не вернул его домой. Я далёк от сторонников Трампа, но и не фанат Байдена», — написал спортсмен в социальных сетях.

В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.

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Источник: «Чемпионат»

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