Всероссийская федерация волейбола не будет переходить в Азиатскую конфедерацию

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

«Не знаю, какой резон [в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола]. Не вижу смысла для обсуждения, решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», – приводит слова Ярёменко ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Беларуси.