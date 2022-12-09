Всероссийская федерация волейбола не будет переходить в Азиатскую конфедерацию

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.
«Не знаю, какой резон [в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола]. Не вижу смысла для обсуждения, решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», – приводит слова Ярёменко ТАСС.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Беларуси.
- 9 декабря 2022
-
12:37
- 8 декабря 2022
-
19:01
-
18:19
-
18:11
-
16:37
-
11:17
-
09:19
- 7 декабря 2022
-
22:52
-
20:50
-
19:31
-
17:36
-
14:37
-
13:54
-
13:15
-
13:04
-
11:37
- 6 декабря 2022
-
22:07
-
13:52
-
00:47
- 5 декабря 2022
-
22:34
-
22:23
-
22:15
-
22:09
-
21:57
-
20:44
-
18:54
-
17:51
-
17:30
-
16:40
-
14:56
-
12:02
- 4 декабря 2022
-
23:40
-
22:15
-
19:11
-
16:01