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Юристы дадут правовую оценку требованиям ВАДА внести изменения в законодательство РФ

Юристы дадут правовую оценку требованиям ВАДА внести изменения в законодательство РФ
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Министерство спорта РФ намерено сформировать группу юристов, которые рассмотрят на предмет законности требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) внести изменения в российское законодательство. Ранее о его несоответствии кодексу ВАДА говорил глава организации Витольд Банька.

«Принято решение сформировать группу юридических экспертов, которая даст правовую оценку требованиям ВАДА о необходимости внесения изменений в законодательство для приведения его в соответствие кодексу ВАДА», – сказано в релизе на сайте Министерства спорта РФ.

Напомним, в ноябре ВАДА обвинило российских антидопинговых чиновников в затягивании расследования обстоятельств, связанных с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

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