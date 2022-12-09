Карлсен сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу

Действующий (16-й) чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поборется за титулы чемпионата мира в рапиде и блице.
Его имя значится в списках участников предстоящих соревнований, которые опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE).
Помимо Карлсена, в турнире примут участие такие топ-шахматисты, как Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Аниш Гири, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв и другие.
Отметим, что ранее Карлсен отказался от титула чемпиона мира по классическим шахматам.
В конце 2021 года Магнус Карлсен победил Яна Непомнящего в матче за мировую корону. Он возглавляет рейтинг норвежских спортсменов по сумме заработанных денег в 2021 году ($ 1 786 660,81).
Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в Алма-Ате (Казахстан) с 25 по 30 декабря.
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