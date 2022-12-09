Саммит МОК принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Беларуси

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских спортсменов должны оставаться в силе. Санкции включают в себя: невозможность проведения спортивных мероприятий, которые организуются или поддерживаются международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами, на территории России; запрет использовать флаги, гимны этих стран на спортивных мероприятиях или собраниях.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.