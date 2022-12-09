Саммит МОК принял решение продлить отстранение спортсменов из России и Беларуси

Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Отмечается, что подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских спортсменов должны оставаться в силе. Санкции включают в себя: невозможность проведения спортивных мероприятий, которые организуются или поддерживаются международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами, на территории России; запрет использовать флаги, гимны этих стран на спортивных мероприятиях или собраниях.
Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
- 9 декабря 2022
-
17:23
-
16:58
-
16:45
-
16:40
-
16:13
-
15:56
-
15:05
-
14:47
-
12:37
- 8 декабря 2022
-
19:01
-
18:19
-
18:11
-
16:37
-
11:17
-
09:19
- 7 декабря 2022
-
22:52
-
20:50
-
19:31
-
17:36
-
14:37
-
13:54
-
13:15
-
13:04
-
11:37
- 6 декабря 2022
-
22:07
-
13:52
-
00:47
- 5 декабря 2022
-
22:34
-
22:23
-
22:15
-
22:09
-
21:57
-
20:44
-
18:54
-
17:51