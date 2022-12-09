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Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск спортсменов из России на турниры в регионе

Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск спортсменов из России на турниры в регионе
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Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийский совет Азии предлагает содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Данное предложение находится на рассмотрении у МОК и нашло положительный отклик у Томаса Баха.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи со специальной военной операцией на Украине. С того времени спортсмены двух стран отстранены от участия в международных турнирах по разным видам спорта.

Ранее саммит МОК принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

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