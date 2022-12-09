Матыцин прокомментировал предложение Азиатской конфедерации участвовать в их турнирах

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инициативу Олимпийского совета Азии, высказавшего предложение в содействии участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии под эгидой ОСА.



«Министерство спорта Российской Федерации высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии. Эта инициатива подчёркивает наши партнёрские отношения со странами азиатского континента, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы.



Для Минспорта главное, чтобы российские спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими, стремиться к тому, ради чего они тренируются каждый день. Работа в этом направлении никогда не заканчивается, мы продолжаем взаимодействовать со всеми организациями для скорейшего участия наших спортсменов в международных соревнованиях», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

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