О'Салливан заявил о планах выиграть восьмой чемпионат мира в этом сезоне

Выдающийся английский профессиональный игрок в снукер Ронни О’Салливан в преддверии стартующего на следующей неделе турнира English Open поделился планом выиграть восьмой титул чемпиона мира по снукеру в 2023 году, чтобы его можно было считать величайшим игроком всех времён. Завоевав в мае 2022-го седьмую корону чемпиона мира, О’Салливан сравнялся с рекордом Стивена Хендри, также завоевавшего семь аналогичных титулов.
«Если моя игра хороша, я буду бороться за свой восьмой титул чемпиона мира. Обязательно буду играть на чемпионате мира в этом сезоне. У меня есть ещё четыре или пять лет, но, надеюсь, моя игра будет хороша в этом сезоне», — приводит слова О’Салливана Express.
Напомним, в этом сезоне О’Салливан уже завоевал два крупных титула, выиграв турнир «Чемпион чемпионов» и первый турнир Hong Kong Masters. Выступление на English Open начнётся для него матчем с бельгийцем Беном Мертенсом в понедельник, 12 декабря.
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