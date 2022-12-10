«КПРФ» одолел «Кристалл» в чемпионате России по мини-футболу

Завершился матч чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на домашней площадке обыграл санкт-петербургский «Кристалл» со счётом 4:2.
Три мяча из шести были забиты ещё до перерыва. Счёт в игре открыли хозяева, забив уже на третьей минуте встречи. К середине тайма гости сравняли счёт, однако игроки «КПРФ» сразу же восстановили преимущество, уйдя на перерыв со счётом 2:1 в свою пользу.
Во второй половине встречи москвичи забили ещё дважды, а в концовке матча пропустили мяч в свои ворота, что не помешало им отпраздновать уверенную победу со счётом 4:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«КПРФ» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1).
Голы: Асадов, 3, Асадов, 10, Лысков, 38, Педро, 39 – Соколов, 9, Дробыш, 45.
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