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Российские шахматистки потеряли шансы сыграть в матче за титул чемпионки мира — 2023

Российские шахматистки потеряли шансы сыграть в матче за титул чемпионки мира — 2023
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В Хиве (Узбекистан) завершились партии 4-го, решающего тура полуфинала турнира претенденток ФИДЕ в группе В.

Российская шахматистка Александра Горячкина уступила китаянке Тань Чжунъи.

Партия с классическим контролем времени между Горячкиной и Чжунъи, в которой россиянка играла чёрными фигурами, завершилась на 40-м ходу. Общий счёт противостояния стал 2,5:1,5 в пользу китаянки.

В финале турнира претенденток, который пройдёт в 2023 году, Тань Чжунъи встретится с соотечественницей Лэй Тинцзе.

Напомним, Горячкина вышла в полуфинал турнира претенденток, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Александру Костенюк. Тань Чжунъи в четвертьфинале оказалась сильнее другой российской шахматистки – Екатерины Лагно.

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