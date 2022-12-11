Дерепаско прокомментировала бронзу женской сборной Китая на чемпионате Азии

Главный тренер сборной Китая и выступающего в Суперлиге «Феникса» Наталия Дерепаско заявила, что не может быть полностью удовлетворена выступлением китаянок на прошедшем чемпионате Азии в Южной Корее, несмотря на итоговое третье место.

«В целом выступлением на чемпионате Азии я не очень довольна. Так, могли и должны были лучше провести матч с Японией — по сути, за первое место в группе, определявший, кто попадёт в полуфинале на более сильную Южную Корею, а кто — на Иран.



Игра с хозяйками? Конечно, относительно нас они выглядели как с другой планеты. До Кореи нам объективно далеко. Но! Если бы мы сделали всё, о чём договаривались до игры, тогда если не исход, то сам счёт вполне мог быть другим. Что ж, получили урок», — приводит слова Дерепаско «Быстрый центр».