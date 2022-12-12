В Госдуме оценили заявление Олимпийского комитета США о желании видеть россиян на ОИ-2024

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлении Олимпийского комитета США. Ранее глава организации Сюзанна Лайонс заявила, что страна поддерживает участие россиян в ОИ-2024 без национального гимна и флага.

«Я считаю, что нужно частично приветствовать мнение американского Олимпийского комитета. Они в заявлении говорят много разных «но», что нужно вернуть спортсменов, чтобы они были под нейтральным флагом. 16-го числа истекает та дисквалификация, которую мы приняли. Эта дисквалификация была по решению CAS. Все остальные отстранения незаконны. Они основаны на мнении господина Баха, его выступлении, других чиновников МОК. Российские спортсмены ни в чём не виноваты. Отстранить законно их никто не имеет права.



Мы понимаем, что сейчас не так опираются на законы. Сейчас больше оглядываются на политиков и руководителей стран. Непонятно, какое отношение они имеют к спорту. Коллеги из Америки правы в том, что без россиян не будет справедливой конкуренции по многим видам спорта. Россияне являются законодателями мод во многих дисциплинах. Как можно представить синхронное плавание или художественную гимнастику без российских спортсменов! Вспомните Кубок мира по лыжным гонкам — девять норвежцев в первой десятке. Мнение американских коллег можно приветствовать, правда, без всяких «но», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.