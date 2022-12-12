Тихонов — о заявлении Олимпийского комитета США: унижение. Нас хотят всего лишить

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении Олимпийского комитета США. Глава организации Сюзанна Лайонс выступила за участие российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Это унижение, потому что мы должны подчиниться. Мы готовы вернуться, но только с флагом. Все уже начинают думать, что падают конкуренция и интерес. Думаю, что нас допустят. У нас есть время до 2024 года, поэтому надо подождать. Сейчас давать ответ слишком рано. Они специально хотят нас всего лишить, чтобы потом трясти документом с нашим согласием. Надо продавливать флаг, потому что потом все будут злорадствовать», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.