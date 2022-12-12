Ирина Винер: слышала заявление Олимпийского комитета США. Но надо ждать выступление МОК
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды страны Ирина Винер отреагировала на заявление Олимпийского комитета США. Ранее глава организации Сюзанна Лайонс отметила, что страна поддерживает участие россиян в ОИ-2024 без национального гимна и флага.
«Я слышала заявление Олимпийского комитета США, но оставлю его без комментариев. Выступал Макрон за участие, теперь выступает Америка. Надо ждать, когда с официальным заявлением будет выступать МОК, когда МОК скажет, что россияне будут выступать», — сказала Винер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа.
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