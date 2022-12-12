Ирина Винер: слышала заявление Олимпийского комитета США. Но надо ждать выступление МОК

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды страны Ирина Винер отреагировала на заявление Олимпийского комитета США. Ранее глава организации Сюзанна Лайонс отметила, что страна поддерживает участие россиян в ОИ-2024 без национального гимна и флага.



«Я слышала заявление Олимпийского комитета США, но оставлю его без комментариев. Выступал Макрон за участие, теперь выступает Америка. Надо ждать, когда с официальным заявлением будет выступать МОК, когда МОК скажет, что россияне будут выступать», — сказала Винер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа.