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Янь Бинтао отстранён от снукера

Янь Бинтао отстранён от снукера
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Китайский снукерист Янь Бинтао отстранён от турниров серии World Series of Snooker под эгидой Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA), сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято в рамках расследования дела о манипуляции результатами с целью заработка на ставках. Янь Бинтао был отстранён на неопределённый срок до конца расследования.

Таким образом, Бинтао стал уже седьмым китайским снукеристом, отстранённым от соревнований по подозрению в манипуляции результатами. Напомним, на днях председатель WPBSA Джейсон Фергюсон отстранил ещё пятерых китайских игроков, а начало данной истории связано с отстранением 27 октября 2022 года снукериста Лян Веньбо, обвиняемого в организации системы договорных матчей.

Сегодня утром Янь Бинтао должен был сыграть на турнире English Open, однако в расписании появилась отметка, что его соперник Эшли Хагилл автоматически проходит во второй раунд. Позже руководство мирового снукера подтвердило, что бывший чемпион Masters Бинтао дисквалифицирован.

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