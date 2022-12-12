Янь Бинтао отстранён от снукера

Китайский снукерист Янь Бинтао отстранён от турниров серии World Series of Snooker под эгидой Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA), сообщает пресс-служба организации.
Такое решение было принято в рамках расследования дела о манипуляции результатами с целью заработка на ставках. Янь Бинтао был отстранён на неопределённый срок до конца расследования.
Таким образом, Бинтао стал уже седьмым китайским снукеристом, отстранённым от соревнований по подозрению в манипуляции результатами. Напомним, на днях председатель WPBSA Джейсон Фергюсон отстранил ещё пятерых китайских игроков, а начало данной истории связано с отстранением 27 октября 2022 года снукериста Лян Веньбо, обвиняемого в организации системы договорных матчей.
Сегодня утром Янь Бинтао должен был сыграть на турнире English Open, однако в расписании появилась отметка, что его соперник Эшли Хагилл автоматически проходит во второй раунд. Позже руководство мирового снукера подтвердило, что бывший чемпион Masters Бинтао дисквалифицирован.
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