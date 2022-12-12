Двукратный олимпийский чемпион кенийский бегун Давид Рудиша выжил в авиакатастрофе, сообщает издание Nation.

В эту субботу, 10 декабря, легкомоторный самолёт, на борту которого находились Рудиша и ещё пять человек, потерпел крушение из-за заглохнувшего двигателя и упал в округе Каджиадо на юго-востоке Кении. Пассажиры возвращались с Олимпийских игр воинов масаи, которые проходили в заповеднике Кимана в округе Каджиадо.

«Всё произошло через семь или восемь минут после начала полёта, когда двигатель самолёта внезапно выключился. Пилот увидел место, где можно было посадить самолёт, но одно из крыльев задело дерево. Самолёт начал вращаться, после чего упал на каменистое поле.

Слава богу, что все остались живы, получив лишь ушибы мягких тканей. Это страшно, когда ты держишь сердце в руках, когда молишься богу. Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолёт максимально плавно», — сказал Рудиша.

Рудише уже во второй раз удалось выжить в страшной аварии. В 2019 году он стал участником ДТП, когда у его машины лопнула шина и она на полном ходу врезалась в автобус. Столкновение было лобовым, однако легкоатлет не получил серьёзных повреждений.