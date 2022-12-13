Дина Беленькая одолела канадку Андреа Ботез в шахбокс
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Российская шахматистка, мастер спорта по шахматам и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая одолела канадскую шахматную стримершу Андреа Ботез на соревнованиях по шахбоксу Mogul Chessboxing Championship, организованных в Лос-Анджелесе «стримером года» Twitch и участником Pogchamps Людвигом Ангреном.
Поединки по шахбоксу в рамках указанных соревнований состояли из чередующихся раундов по четыре минуты шахмат и полторы минуты бокса.
По итогам противостояния Беленькой удалось выдержать на ринге натиск оппонентки, буквально прижавшей шахматистку, представлявшую в этот вечер Россию, к канатам и поставить ей мат.
Ботез и Беленькая старались подогреть интерес к турниру ещё до матча, и их встреча активно обсуждалась в соцсетях.
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