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Ронни О'Салливан успешно преодолел квалификацию English Open — 2022

Ронни О'Салливан успешно преодолел квалификацию English Open — 2022
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В Брентвуде завершилась квалификация рейтингового турнира по снукеру English Open – 2022, который продлится до 18 декабря.

Первый матч в рамках данных соревнований провёл семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан. Он со счётом 4:3 обыграл бельгийца Бена Мертенса. Следующим соперником Ронни станет Дечават Пумчжаенг (130-й номер рейтинга).

Другие результаты дня:

Шон Мёрфи 4:2 Энтони Хэмилтон
Джек Лисовски 4:2 Шон О'Салливан
Джадд Трамп 4:3 Джексон Пейдж
Люка Бресель 4:3 Марк Джойс
Чепчайа Ун-Ну 4:1 Стюарт Бинхэм
Марк Аллен 4:1 Митчелл Манн
Рики Уолден 4:0 Лиам Хайфилд.

Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде 427 тыс. фунтов стерлингов. Его действующим чемпионом является Нил Робертсон.

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